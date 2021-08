Polícias bielorrussos entram na Lituânia

Um grupo de polícias antimotim da Bielorrússia terá passado a fronteira com a Lituânia, durante um braço-de-ferro com as forças deste país báltico, membro da União Europeia. O governo lituano publicou um vídeo do que diz ser uma provocação por parte das forças policiais bielorrussas, que passaram a linha de fronteira enquanto tentavam impedir a entrada no território de um grupo de migrantes que os polícias lituanos queriam expulsar de volta para a Bielorrússia.

A Bielorrússia emitiu um comunicado, acompanhado igualmente por um vídeo, em que diz que as forças lituanas quiseram expulsar este grupo, que incluía mulheres grávidas e crianças, condenando a ação do país da UE. A Lituânia tem endurecido as medidas para prevenir a passagem de migrantes vindos da Bielorrússia. A UE acusa o país liderado por Alexander Lukashenko de estar a deixar estas vagas seguir para União Europeia, usando-as como arma de retaliação pelas sanções impostas.