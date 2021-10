Verdes questionam liderança de Sebastian Kurz na Áustria

O partido de Sebastian Kurz diz estar de pedra e cal com o primeiro-ministro austríaco, mas do outro lado da coligação, o apoio está por um fio. Parceiros de governo desde 2019, os Verdes colocam agora em causa a permanência de Kurz à frente do executivo, depois de esta semana se saber que o líder do Partido Popular Austríaco está a ser investigado por corrupção e desvio de fundos públicos.

O presidente Alexander Van der Bellen já se reuniu com o primeiro -ministro. Esta sexta-feira, é a vez de o presidente ouvir os líderes da oposição.

Ao canal público austríaco, Kurz afirmou estar confiante, acusou a procuradoria de fabricar suspeitas e afastou o cenário de demissão.

Mas o futuro do governo austríaco não depende apenas do primeiro-ministro. A falta de apoio parlamentar pode vir mesmo a ditar o fim do mandato, numa altura em o líder dos Verdes anunciou querer falar com os principais partidos da oposição.

A iniciativa é vista por alguns analistas como uma oportunidade para formar um governo a quatro vozes, numa aliança que deixaria de fora o partido de Sebastian Kurz.

Recorde-se que foi um escândalo de suborno a determinar o colapso do anterior coligação no poder, levando os Verdes a entrar para o novo executivo como uma força anticorrupção.