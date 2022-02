Legado de "A Voz" continua vivo 10 anos depois

Dez anos depois da morte de Whitney Houston, aquela que foi chamada de "a Voz" mantém o estatuto de ícone do mundo da música e a sua ascensão e queda continua a fazer correr tinta.

O jornalista e crítico musical Gerrick Kennedy presta-lhe tributo no livro "Didn’t We Almost Have It All: In Defense of Whitney Houston".

Penso que o legado de Whitney continuará a ser sempre o de uma voz única numa geração, que mudou realmente o alcance da música popular e que serviu de mapa para muitos artistas de todos os géneros e raças, para a estudarem, adotarem e também tentarem reproduzir.



O seu legado continuará a ser sempre a sua voz absolutamente brilhante e tudo o que isso nos ofereceu. Mas será também as barreiras que quebrou para as mulheres em particular. Gerrick Kennedy autor de "Didn’t We Almost Have It All: In Defense of Whitney Houston"

Houston foi encontrada sem vida, aos 48 anos, no quarto do hotel Beverly Hilton a 11 de fevereiro de 2012, vítima de uma mistura de cocaína, medicamentos e problemas cardíacos.