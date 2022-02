Na "outra" Donetsk, população apoia separatistas

Na região russa de Rostov, apenas a seis quilómetros da fronteira com a Ucrânia, há uma cidade chamada Donetsk, bastante mais pequena que a homónima ucraniana, com cerca de 50 mil habitantes. A Euronews esteve aqui e encontrou uma população claramente favorável à decisão de Vladimir Putin de reconhecer as repúblicas separatistas.

"Aqui, na cidade russa de Donetsk, a vida continua. As pessoas não parecem surpreendidas com a decisão russa de reconhecer a auto-proclamada República Popular de Luhansk, até à qual se pode ir a pé a partir daqui", relata a enviada especial Galina Polonskaya.

Uma mulher diz que "não sabe o que vai acontecer" e espera que não haja guerra, mas "apoia a decisão de Putin, que vai permitir acabar com a guerra e proteger a população que está debaixo das bombas há oito anos". Outra mulher diz que estão à espera da paz, tanto no Donbass como do lado russo, porque "são todos irmãos". Acrescenta: "Vai ficar bem e as coisas vão ser melhores do que dantes. Vai haver estabilidade, as famílias vão ter paz e os jovens vão poder regressar a casa. Vai ser bom para todos, sobretudo crianças e idosos".

Um homem, também inquirido pela Euronews, diz: "Estou completamente a favor da anexação das duas repúblicas, é algo que devia ter acontecido há muito tempo, porque vivem lá russos, eu próprio vivi lá durante 20 anos e depois tive de sair por causa destas confusões. Estou muito contente que possam voltar à pátria".

Segundo uma sondagem recente feita pelo instituto estatal VTSIOM, 73% dos russos apoiam o reconhecimento, por parte de Putin, das duas repúblicas separatistas. As tropas que o presidente russo diz serem de "manutenção da paz" e o Ocidente chama "invasoras" podem começar, a qualquer altura, a cruzar a fronteira.