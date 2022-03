A invasão da Ucrânia pelas forças fiéis a Vladimir Putin está no sexto dia. Os bombardeamentos sobem de gravidade e esta manhã foi atingida com um míssil a sede do governo regional de Kharkiv, uma cidade de maioria russófona no nordeste ucraniano.

O Parlamento Europeu está reunido para coordenar a gestão conjunta da resposta ao Kremlin. Uma sessão marcada pela renovação do pedido de adesão da Ucrânia à União Europeia (UE) formalizado esta segunda-feira.

"Provem que estão connosco": Zelensky pede à União Europeia que passe à acção

Num discurso em direto, em vídeo-conferência, "entre dois bombardeamentos", o Presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, renovou o apelo à integração do seu país na UE "sem demora" e pediu aos europeus que "provem" que estão com a Ucrânia.

"Estamos a lutar pelos nossos direitos, pelas nossas liberdades, pelas nossas vidas, pela nossa sobrevivência (...) provem que estão connosco, provem que não nos abandonam e que são realmente europeus", insistiu ele, despertando o aplauso dos presentes no Parlamento Europeu.

"Assumiremos as nossas responsabilidades", respondeu Charles Michel, o Presidente do Conselho Europeu, Charles Michel que acusou a Rússia de "terrorismo geopolítico".

"Não é apenas a Ucrânia que está sob ataque. O Direito Internacional, a ordem internacional baseada nessas regras, a democracia e a dignidade humana estão também sob ataque. É terrorismo geopolítico puro e simples", afirmou Charles Michel.

União Europeia reforça ajuda financeira à Ucrânia

A presidente da Comissão Europeia anunciou um pacote de 500 milhões de euros em ajuda humanitária para a Ucrânia, a juntar aos 450 milhões já desbloqueados para a os esforço militar de "defesa da paz".

Ursula von der Leyen reconheceu que as sanções económicas impostas contra a Rússia também terão um preço para a União Europeia, mas considera que os cidadãos europeus estão dispostos a pagar esta fatura em troca da protecção da liberdade.

"Penso que os europeus compreendem muito bem que temos de fazer frente a esta agressão cruel. Sim, a protecção da nossa liberdade tem um preço. Mas este é um momento decisivo. E este é um custo que estamos dispostos a pagar. Porque a liberdade não tem preço", disse Von der Leyen no discurso ao Parlamento Europeu.

O Alto Representante da União Europeia para os Negócios Estrangeiros, Josep Borrell, deixou claro à Rússia na terça-feira que a UE não "trocará os direitos humanos pelo seu gás", e que começará a trabalhar para "cancelar" a dependência da UE em relação aos hidrocarbonetos russos.

"Não vamos abandonar a defesa dos nossos direitos humanos e liberdade porque estamos mais ou menos dependentes da Rússia", salientou Borrell durante um discurso numa sessão plenária extraordinária do Parlamento Europeu para debater a invasão russa da Ucrânia.

Os bombardeamentos desta manhã no centro da cidade de Kharkiv provocaram "pelo menos 10 mortos e mais de 20 feridos". "Os socorristas e os voluntários conseguiram salvar pelo menos 10 pessoas dos escombros, de acordo com um balanço preliminar", informou o serviço ucraniano de situações de emergência.

Boicote diplomático

Dezenas de diplomatas saíram de duas reuniões nas Nações Unidas, em Genebra, nas quais o ministro russo dos Negócios Estrangeiros Sergey Lavrov se apresentou para uma declaração em vídeo, como protesto contra a invasão russa da Ucrânia.

Lavrov justificou a falta de comparência na Conferência sobre Desarmamento e no Conselho de Direitos Humanos, com o encerramento do espaço aéreo aos aviões russos por vários países europeus, impedindo a viagem à Suíça.

[Em atualização]