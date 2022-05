Dia de Eleições Locais no Reino Unido

Dia de eleições locais e regionais no Reino unido, que podem tornar-se históricas na Irlanda do Norte e aumentar a pressão sobre o Primeiro-Ministro Boris Johnson.

Há eleições locais em Inglaterra, no País de Gales e na Escócia, mas as atenções estão viradas para a Iralnda do Norte, depois de várias sondagens terem colocado os republicanos do Sinn Féin na frente. Se as previsões se concretizarem, será a primeira vez que um partido nacionalista vence na conturbada história desta província britânica.

A vice-presidente do partido, Michelle O'Neill, diz que os eleitores estão "a olhar para o futuro" com pragmatismo . Por seu lado, o líder unionista Jeffrey Donaldson alerta para a divisão que pode acontecer em caso de vitória do Sinn Féin, partido que defende a realização de um referendo sobre a reunificação da ilha.

Os primeiros resultados devem ser anunciados esta quinta-feira, mas vai ser preciso esperar até sábado para serem conhecidos os resultados finais.