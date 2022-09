Incêndia coloca milhares em fuga na Califórnia

Milhares de pessoas fogem dos incêndios na Califórnia. Três localidades, Weed, Lake Shastina e Edgewood, com um total de cerca de 7500 habitantes, foram evacuadas na sexta-feira devido à rapidez com que as chamas estavam a alastrar. O sinistro segue incontrolável e já destruiu mais de mil hectares de vegetação.

De acordo com os meios de comunicação locais, existem vários feridos e várias casas destruídas, mas as autoridades ainda não forneceram detalhes sobre os danos causados pelo fogo.

Os incêndios são um problema recorrente na Califórnia e a dificultar a situação, estão os fortes ventos e as elevadas temperaturas.

Em Los Angeles, as autoridades abriram centros de apoio para refrescar a população e distribuir água.

De acordo com o Departamento de Emergência de Los Angeles, "quando a temperatura superar os 38ºC, entram em vigor os planos para situações meteorológicas adversas, como mobilizar as tropas, reunir mantimentos e assegurar que há centros em número suficiente..."

O sol da Califórnia não está para brincadeiras e de acordo com as previsões do serviço nacional de meteorologia, em alguns pontos do estado a temperatura irá atingir os 47ºC, sendo que no deserto Vale da Morte pode superar os 50ºC.