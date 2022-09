Em Praga, centenas de pessoas manifestaram-se, no domingo, 11 de setembro contra o aumento do custo de vida e, em particular, contra a subida dos preços da energia. O aumento dos preços preocupa a Europa, numa altura em que a Rússia decidiu suspender o fornecimento de gás, através do Nord Stream 1, alegando problemas técnicos.

Os checos mostram-se preocupados com a subida dos preços e pedem medidas concretas por parte do governo. Os manifestantes temem um aumento das situações de pobreza, numa altura em que se aproxima o inverno.

No início do mês, cerca de 70 mil pessoas manifestaram-se também em Praga contra o governo e pediram a sua demissão. Os manifestantes acusaram o executivo de dar mais atenção aos problemas da Ucrânia do que aos próprios cidadãos checos. O lema do protesto era "República Checa em primeiro lugar".

De salientar que a República Checa já recebeu perto de 400 mil refugiados ucranianos desde o início da guerra e providenciou ajuda militar e humanitária ao país.