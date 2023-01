Polícia investiga Urânio a bordo de voo com destino a Londres

Vestígios de Urânio a bordo de um voo proveniente do Omã levaram à entrada em cena da unidade antiterrorista da polícia britânica no aeroporto de Heathrow, em Londres. As autoridades dizem que os vestígios eram bastante pequenos e não representavam uma ameaça pública mas estão a investigar o assunto.

O material radiativo estava dissimulado em barras metálicas, numa encomenda com origem no Paquistão e cujo destino eram as instalações de uma empresa iraniana no Reino Unido.

A polícia britânica já disse que não comentava investigações em curso mas garantiu não haver motivo para alarme. Até ao momento não foi efetuada nenhuma detenção.