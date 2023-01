Indústria automóvel alvo dos ativistas climáticos em várias cidades de toda a Europa

Ativistas climáticos vandalizaram painéis publicitários da indústria automóvel em cidades de toda a Europa, numa campanha coordenada para destacar o impacto ambiental do setor. Em Bruxelas, a ação foi agendada para coincidir com o Salão Internacional do Automóvel. Os ativistas cobriram os cartazes dos fabricantes com as suas próprias palavras de campanha.

A ação foi organizada pela Extinction Rebellion, com os grupos Subvertisers International e Brandalism. Mais de 400 anúncios "personalizados" pelos ativistas apareceram em Londres, Berlim, Frankfurt, Paris noutras cidades e vilas. Os ativistas dizem querer uma política governamental mais robusta para regular a publicidade de produtos nocivos ao ambiente.