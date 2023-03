Donald Trump lançou a campanha para as próximas presidenciais nos Estados Unidos com um comício em Waco, no Texas.

“2024 é a batalha final e será em grande”, afirmou o antecessor de Joe Biden e assumido candidato à sucessão do atual presidente logo à chegada a Waco, onde prometeu fazer da América “uma nação livre outra vez” ao som de uma música gravado com um coro de alguns dos invasores do Capitólio, a 6 de janeiro de 2021, e atualmente detidos.

"Vocês serão desculpados e estarão orgulhosos. E os bandidos e criminosos que estão a corromper o nosso sistema judicial serão derrotados, desacreditados e totalmente desgraçados", afirmou Trump perante os apoiantes texanos.

Ganhámos em 2016. Ganhámos por muito mais em 2021, mas foi tudo manipulado. Donald Trump Ex-Presidente dos Estados Unidos e de novo candidato

O assumido candidato a conquistar de novo a Casa Branca apresentou-se em Waco no final de uma semana marcada pela expetativa da respetiva detenção devido ao alegado pagamento à atriz porno Stormy Daniels pelo silêncio sobre um caso extra-conjugal.

No comício, Trump apontou baterias aos juízes e procuradores que têm liderado processos legais contra ele, os quais descreve como pura perseguição política, mas também não esqueceu o principal rival à nomeação Republicana para as presidenciais, Ron DiSantis.

"Tendo em conta as sondagens, ele não está a sair-se muito bem", afirmou Trump sobre o atual governador da Florida.