Sudão decreta 24 horas de cessar-fogo para ajuda humanitária

Ao final de quatro dias de confrontos, o exército e as forças paramilitares do Sudão chegaram a acordo para um cessar-fogo de 24 horas, que começou às 18h00 locais.

Os esforços para uma interrupção do conflito estão no entanto a ser comprometidos por combates nas proximidades do quartel-general militar e do aeroporto da capital, Cartum. impossibilitando a criação de corredores humanitários.

A Cruz Vermelha Internacional garante estar preparada para entrar em ação no terreno e apela a ambas as partes que permitam a assistência a civis.

"Temos milhares de voluntários que estão prontos, aptos e treinados para realizar serviços humanitários. Infelizmente, devido à situação atual, eles não são capazes de se deslocar. Temos ambulâncias, temos pessoas capazes de prestar os primeiros socorros, apoio psicossocial, mas isso só será possível quando os corredores humanitários forem assegurados por todas as partes", afirma Farid Aiywar, chefe da delegação da Federação Internacional das Sociedades da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho (IFRC) no Sudão.

As tréguas humanitárias foram decretadas depois do apelo dos Estados Unidos a um cessar-fogo.

O Sudão vive desde sábado mergulhado em confrontos entre o exército nacional e as tropas paramilitares das Forças de Apoio Rápido. Na base do desentendimento está a luta pelos comandos do país entre os dois generais no poder desde o golpe de Estado de 2021.

Até ao momento, o combate dos últimos dias já resultou em cerca de 200 mortes confirmadas.