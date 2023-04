Trégua de 24 horas no Sudão foi violada

De euronews

É o quinto dia de combates no Sudão e não parece haver fim à vista, apesar de uma trégua de 24 horas, rapidamente violada pelas duas fações em combate no país. Milhares de civis estão a fugir de Cartum, debaixo dos bombardeamentos. Os combates entre as forças paramilitares e o exército regular já fizeram 270 mortos, segundo a ONU, e 1800 feridos.

O porta-voz das forças armadas sudanesas responsabilizou as milícias rebeldes pelo não cumprimento da trégua, acusando-as de ter atacado cidadãos e mercados em várias cidades. E disse que o exército vai continuar a cumprir as suas responsabilidades, garantindo a segurança da capital.

Dos 59 hospitais existentes na capital e áreas em conflito, 39 não estão a funcionar.

"Há falta de pessoal, medicamentos e oxigénio. Faltam muitas coisas e até os médicos foram embora e não há ninguém no hospital", diz Mohamed al-Mostafa, diretor-clínico de um hospital.

Tóquio vai enviar um avião das Forças de Autodefesa para retirar 60 cidadãos japoneses do Sudão.

“O governo continuará a fazer o possível para garantir a segurança dos cidadãos japoneses enquanto coopera estreitamente com o G7 e outros países importantes, incluindo garantir a segurança e a retirada dos cidadãos japoneses”, afirmou o presidente do Conselho de Ministros japonês, Hirokazu Matsuno.

Na terça-feira, quando se iniciou a trégua de 24 horas, as pessoas reuniram-se para o ifar, a refeição que quebra o jejum diário durante o mês do Ramadão.