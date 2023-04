Troca de presos entre a Ucrânia e a Rússia

De Euronews

Quarenta soldados russos e 44 militares ucranianos regressaram a casa esta quarta-feira, no âmbito de troca de prisioneiros acordada entre os dois países.

Segundo o chefe de gabinete da presidência ucraniana, Andriy Yermak, no grupo há vários soldados que participaram na defesa da fábrica da Azovstal, em Mariupol, no ano passado, e outros que combateram no leste e no sul do país.

As imagens dos soldados russos foram divulgadas pelo ministério da Defesa e mostram os cerca de 40 soldados num autocarro, a caminho de casa.

Apesar das dificuldades no diálogo diplomático, as trocas de prisioneiros de guerra têm sido frequentes no conflito que eclodiu em fevereiro do ano passado, com o início da invasão russa.