Alemanha pondera voltar a colocar controlos na fronteira com a Polónia

De Magdalena Chodownik

Apesar do muro que a Polónia construiu ao longo da fronteira, a rota dos migrantes através da Rússia e da Bielorrússia continua operacional

Os estados alemães que fazem fronteira com a Polónia levantaram recentemente a questão da reintrodução de controlos fronteiriços. Em causa, está o aumento do afluxo de migrantes de África e do Médio Oriente que chegam à Europa através da rota migratória bielorrussa.

Anna Michalska, porta-voz da Guarda de Fronteiras da Polónia, sublinha que as pessoas que acabam por chegar à Alemanha não vêm apenas da Polónia, mas também dos países bálticos.

"As pessoas mencionadas pelo lado alemão são pessoas que têm traços bielorrussos ou russos [passaram pela Rússia ou pela Bielorrússia]. Os migrantes ainda têm vistos russos frescos [emitidos recentemente]. Também temos informações do lado letão, do lado lituano, de que muitas pessoas que atravessaram ilegalmente a fronteira a partir da Bielorrússia estavam em centros abertos para estrangeiros. Este ano, detivemos o dobro dos migrantes na fronteira entre a Polónia e a Lituânia do que no mesmo período do ano passado”, revela Anna Michalska.

Há muitos mais migrantes na fronteira entre a Polónia e a Bielorrússia. Tentam saltar os muros que se erguem nas fronteiras, ou escolhem rotas mais difíceis e perigosas através de rios e pântanos.

Os voluntários deslocam-se à floresta com ajuda humanitária. Michał Wolny, da Fundação Ocalenie, explica que “especialmente depois do inverno, há uma intensificação deste movimento” e sublinha que “também se pode ver o aumento da brutalização por parte dos guardas fronteiriços de ambos os países”.

