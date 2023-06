Avião privado colocou Washington em estado de alerta

De Euronews

O avião privado, que não respondia às chamadas do radar e se despenhou no estado da Virgínia, foi perseguido por dois caças da Força Aérea dos EUA.

As autoridades norte-americanas estão a investigar a queda de um avião privado que se despenhou no domingo na Virgínia, perto de Washington DC, depois de ter posto o Capitólio em alerta por breves instantes.

Dois caças, que descolaram da Base Aérea de Andrews, em Maryland, perseguiram o avião privado que não respondia às chamadas do radar de segurança.

Os dois aviões das Forças Armadas ultrapassaram a barreira do som ao perseguir o avião da marca Cessna.

O estrondo sónico foi ouvido num raio de vários quilómetros antes de o avião se despenhar. O proprietário do avião despenhado diz que a sua família estava a bordo.

O presidente, Joe Biden, que se encontrava na zona no domingo, foi informado do incidente. O Capitólio e os edifícios do complexo de Washington "foram brevemente colocados em alerta máximo até que o avião abandonasse a zona", informou a polícia do Capitólio no Twitter.