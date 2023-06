Rússia perdoa criminosos que combateram na Ucrânia

Estão isentos os condenados por crimes contra a "integridade sexual", terrorismo, alta traição, espionagem e outros "crimes particularmente graves".

Os legisladores russos aprovaram, na quarta-feira, um projeto de lei que permite que ex-presidiários e pessoas atualmente a cumprir penas de prisão se juntem à invasão em curso da Ucrânia.

A nova medida, aprovada em primeira leitura, eliminaria os registos criminais das pessoas que participam nas forças armadas russas em futuras mobilizações, na sequência da sua dispensa do serviço ou da "atribuição de uma condecoração".

Até agora, a legislação russa proibia explicitamente o Ministério da Defesa de celebrar contratos com pessoas que tivessem um registo criminal ativo ou estivessem presas.

Embora os relatórios indiquem que, pelo menos desde o verão do ano passado, os soldados estavam a ser retirados da extensa população prisional russa para servir na Ucrânia - a maioria dos quais se juntou ao grupo de mercenários Wagner - o processo aconteceu à margem da lei ou através de perdões presidenciais secretos.

O grupo Wagner deixou de recrutar prisioneiros por volta de fevereiro deste ano, tendo-lhes sido pedido que assinassem contratos com o Ministério da Defesa.

A medida foi interpretada pelos analistas como uma indicação do agravamento das relações entre o líder do Wagner, Yevgeny Prigozhin, e as autoridades russas.

Moscovo levantou a proibição de recrutar ex-reclusos em novembro. A nova lei permitirá que os soldados passem diretamente de uma colónia penal, de uma prisão ou de um centro de pré-detenção para a linha da frente.

Uma prática que anteriormente era feita de forma arbitrária será agora legalizada e formalizada, em resultado da votação da Duma.

Na terça-feira, o presidente russo confirmou a assinatura de "decretos sobre o perdão de prisioneiros que fazem parte da Operação Militar Especial", de acordo com a Tass, a agência estatal russa.

As autoridades russas continuam a referir-se à invasão em curso como uma "Operação Militar Especial", um termo que Vladimir Putin começou a utilizar na véspera do lançamento do assalto e da anexação de partes do leste da Ucrânia.

Putin afirmou que a taxa de reincidência entre os antigos condenados que participaram na invasão era "baixa". "Entre os participantes na Operação Militar Especial, há recaídas de cerca de 0,4%", disse Putin aos jornalistas.

O projeto de lei prevê uma exceção para aqueles que "cometeram crimes contra a integridade sexual, foram condenados por terrorismo, alta traição, espionagem e outros crimes particularmente graves". Putin declarou que as pessoas que voltam a cometer crimes depois de terem servido nas forças armadas não serão isentas de ação penal.

O projeto de lei também permite que as pessoas consideradas com "aptidão limitada" prestem serviço militar, e aumenta o limite de idade das pessoas que o ministério pode recrutar para as forças armadas durante o período de mobilização, lei marcial ou em condições de guerra.

Para os oficiais superiores das forças armadas, incluindo os coronéis-generais e os almirantes, o limite de idade passa a ser de 70 anos, enquanto o limite para as outras patentes militares passa a ser de 65 anos.