Cimeira para um Novo Pacto Financeiro Global termina sem progressos

Os líderes não chegaram, por exemplo, a acordo para criar um imposto sobre os gases com efeito de estufa emitidos pelo transporte marítimo internacional.

Tal como outros líderes, o presidente brasileiro, Lula da Silva, defendeu fazer tábua rasa. "Aquilo que foi criado depois da Segunda Guerra Mundial, as instituições de Bretton Wood não funcionam mais e não atendem mais às aspirações, nem aos interesses da sociedade. Vamos deixar claro que o Banco Mundial deixa muito a desejar naquilo a que o mundo aspira do Banco Mundial. Vamos deixar claro que o FMI deixa muito a desejar naquilo que as pessoas esperam do FMI", disse.

O presidente francês, Emmanuel Macron, disse que existe um "consenso total" para reformar as organizações financeiras globais, de forma a torná-las "mais eficientes, mais justas e mais adaptadas ao mundo de hoje".

Em Paris, manifestaram-se ativistas do clima, como Greta Thumberg, acusando os líderes mundiais de estarem a falhar a um planeta exausto devido à lógica do dinheiro.