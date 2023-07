De Euronews

Presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy demite embaixador no Reino Unido após críticas recebidas na sequência da última cimeira da NATO

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenskyy afastou o embaixador do país no Reino Unido.

Uma declaração publicada no site da presidência ucraniana anuncia o afastamento do embaixador Vadym Prystaiko do cargo em Londres.

A declaração não avança as razões por detrás do afastamento.

O afastamento surge na sequência de críticas do embaixador ao presidente ucraniano no contexto de um diferendo relacionado com o auxílio militar britânico à Ucrânia.

Durante a recente cimeira da NATO que terminou na semana passada, o ministro britânico da defesa, Ben Wallace, teria afirmado que Kiev devia mostrar mais gratidão aos aliados e que estes não eram uma loja da Amazon.