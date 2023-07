Volodymyr Zelenskyy em guerra contra corrupção

De Euronews

Presidente ucraniano pede fim da corrupção no país após escândalo com político nacional. Corrupção é apontada como entrave à adesão da Ucrânia à União Europeia.

Volodymyr Zelenskyy declarou guerra à corrupção. O presidente ucraniano pediu a juízes, políticos e militares do país que deem o exemplo após o mais recente escândalo da política nacional.

Um antigo deputado do Servos do Povo, partido do presidente ucraniano, foi forçado a demitir-se e está a ser investigado após ter sido apanhado a passar férias nas Maldivas quando o país se encontra em guerra.

Na habitual mensagem à nação, Zelenskyy classifiocu o comportamento como "traição aos princípios do Estado" e "aos interesses da sociedade ucraniana".

Norte-americano ferido em combate contra a Rússia

Trevor Reed, antigo fuzileiro naval norte-americano, foi ferido em combate quando combatia pela Ucrânia e transportado para a Alemanha para ser assistido.

Reed tornou-se famoso depois ter sido detido durante três anos pela Rússia por alegadamente ter agredido dois polícias. Foi libertado numa troca de prisioneiros em abril de 2022.