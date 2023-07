Milhares de pessoas em protesto contra reforma judicial em Israel

De Euronews

Manifestantes acamparam em frente ao edifício do parlamento.

Em Israel, milhares de manifestantes continuaram, este sábado, a marcha pela autoestrada principal rumo a Jerusalém em protesto.

Exigem que o primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, trave o processo de aprovação da polémica reforma judicial.

Esta foi a útlima etapa de uma marcha de quatro dias rumo ao Knesset, o parlamento.

No exterior do edifício, os manifestantes montaram tendas e um acampamento. Tencionam estar às portas do parlamento para a votação prevista para esta segunda-feira.

Netanyahu e os aliados dizem que a revisão é necessária para conter alegados poderes excessivos de juízes não eleitos.

Mais de 11 mil reservistas das Forças Armadas de Israel anunciaram, também, que vão suspender o seu serviço em protesto.