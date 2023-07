A falta de controle dos produtos lácteos na Geórgia

De Euronews

Falta de rastreamento dos produtos lácteos na Geórgia bloqueia exportação para o mercado europeu e pode representar risco para a saúde dos consumidores.

Atualmente, a Geórgia não consegue exportar produtos lácteos para o mercado europeu devido ao não cumprimento dos padrões estabelecidos por Bruxelas.

De acordo com a presidente da Associação dos Produtores de Queijo da Geórgia, Ana Mikadze, a União Europeia estabeleceu um procedimento de sete anos para a admissão de produtos lácteos no mercado europeu. Nos primeiros três anos, os especialistas examinam o solo, seguidos de três anos de análise do produto e, no sétimo ano, avaliam os aspetos do negócio.

Contudo, a Geórgia ainda não iniciou esse processo e, pwelo que indica, nenhum progresso significativo está previsto no futuro próximo.

Os mercados de produtores georgianos oferecem uma grande variedade de queijos, mas obter documentação sobre sua origem e produção é um desafio. Especialistas alertam que cerca de 95% dos produtos lácteos nesses mercados vêm de fábricas não registadas, levantando preocupações sobre sua origem desconhecida.

"Devemos determinar se o leite carrega doenças como antraz, mastite ou brucelose. A consciência em relação a esse leite deve ser feita, declarando-o inaceitável para o mercado da Geórgia. Surpreendentemente, os órgãos reguladores falham no assumir da responsabilidade," alerta a Presidente da Associação de Produtores de Queijo da Geórgia, Ana Mikadze-Chikvaidze

As fábricas de leite registadas enfrentam dificuldades para vender os produtos.

"O nosso queijo de loja custa 8 Euros, enquanto os equivalentes não registados variam de 5 a 6 Euros," revela o chefe de produção, Resan Basiladze

"Os empresários registados enfrentam custos mais altos, tornando o queijo rotulado mais caro nos supermercados em comparação com as alternativas não embaladas nos mercados de produtores," afirma o diretor-executivo da Federação Georgiana de Rótulos de Leite, Maka Chikhashvili

A Agência Nacional de Alimentos contesta a presença de produtos lácteos não testados nos mercados dos agricultores. Considera que os mecanismos de controle abrangem todos os setores e enfatiza a responsabilidade compartilhada das empresas e do Estado pela segurança alimentar.

"O registo de empresas em mercados agrícolas não é obrigatório, mas as entidades de produção familiar devem estar registadas na Agência Nacional de Alimentos e cumprir certos regulamentos," acrescenta a sub-chefe do Departamento de Segurança Alimentar da Agência Nacional de Alimentos, Ana Gemazashvili.

O setor não-governamental levanta preocupações sobre a segurança dos produtos lácteos.

"A Agência Nacional de Alimentos carece de recursos para monitorar efetivamente o mercado georgiano, incluindo produtos lácteos. A menos que o controle se torne uma prioridade do Estado, inspeções e estudos laboratoriais serão limitados," considera o Coordenador do Programa, Centro de Pesquisa e Desenvolvimento Estratégico da Geórgia, Vakhtang Kobaladze.

Os consumidores que procuram economizar com produtos não registados devem ter em conta os custos a longo prazo, especialmente se contiverem leite em pó.