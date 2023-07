De Euronews

Na China paira um silêncio ensurdecedor sobre os motivos da demissão do ministro dos Negócios Estrangeiros, que não era visto em público há um mês.

Qin Gang não apareceu em público durante um mês e, esta terça-feira, foi anunciada a sua demissão e a devolução do cargo ao seu antecessor, Wang Yi.

Qin foi visto pela última vez em público a 25 de junho numa reunião com seu homólogo vietnamita em Pequim.

Daí para cá, falhou vários compromissos diplomáticos importantes, como a reunião dos ministros dos Negócios Estrangeiros da ASEAN, que gerou inúmeros boatos nas redes sociais.

Tem sido substituído em algumas reuniões pelo seu antecessor no cargo, Wang Yi, que também é chefe da diplomacia do Partido Comunista Chinês, um cargo superior ao do próprio ministro.