Quebrado o acordo dos cereiais, portos ucranianos estão agora sob ameaça direta dos russos

O presidente da Ucrânia esteve na cidade portuária de Odesa esta quinta-feira, para ver com os próprios olhos os danos causados pelos recentes ataques aéreos russos.

Moscovo abandonou o acordo de exportação de cereais com Kiev na semana passada, pelo que as cidades portuárias da Ucrânia estão agora também sob ameaça direta.

Volodymyr Zelenskyy procura então mais sistemas de defesa aérea para proteger estes locais.

Dentro da danificada Catedral de Spaso-Preobrazhensky, em Odesa, o chefe de Estado disse sentir que o seu povo e a sua moral eram ainda mais poderosas. "Mais fortes que o terror russo", sublinhou.

No centro-oeste da Ucrânia, Khmelnitsky foi alvo de intensos bombardeamentos. As autoridades do país acreditam que o alvo era uma importante base aérea da região.

Na zona sudeste, os combates também se intensificaram. Esta quinta-feira, Zelenskyy felicitou as suas tropas pela recuperação do controlo da aldeia de Staromaiorske, em Donetsk.

No entanto, na televisão estatal, Putin insiste que a ofensiva dos soldados ucranianos "não foi bem sucedida". Garante ainda que Kiev sofreu pesadas baixas, embora não apresente provas.