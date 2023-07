Cargueiro que se incendiou no Mar do Norte deve ser rebocado

De euronews

Os especialistas conseguiram estabelecer uma conexão estável com um rebocador e esperam conseguir rebocá-lo para um ancoradouro temporário este fim-de-semana.

As equipas de resgate conseguiram entrar no cargueiro que tem estado a arder na costa dos Países Baixos desde quarta-feira, depois de o calor, as chamas e o fumo terem diminuído.

O Fremantle Highway navegava do porto alemão de Bremerhaven para Singapura quando se incendiou no Mar do Norte, a cerca de 27 quilómetros da ilha holandesa de Ameland.

Um membro da tripulação morreu e outros ficaram feridos por causa do incêndio. A tripulação foi resgatada na madrugada de quarta-feira. Alguns elementos tinham-se atirado ao mar e foram recolhidos por um bote salva-vidas.