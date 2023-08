Quem está por trás do vídeo viral que apela ao boicote dos Jogos Olímpicos de Paris?

Um vídeo que conjuga imagens dos próximos Jogos Olímpicos de Paris com imagens chocantes de violência policial em França termina com um apelo ao boicote ao evento, acusando a França de abusos dos direitos humanos.

Um vídeo que conjuga imagens dos próximos Jogos Olímpicos de Paris com imagens chocantes de violência policial em França tornou-se viral na plataforma X, anteriormente conhecida como Twitter. No final, o vídeo termina com um apelo ao boicote ao evento, acusando a França de abusos dos direitos humanos.

Desde o início de agosto, o vídeo teve mais de 5 milhões de visualizações na plataforma.

Será que este vídeo foi publicado por um grande órgão de comunicação social americano? Isto é o que uma determinada conta do Twitter está a tentar dar a entender. Quem está realmente por trás dessa campanha de propaganda anti-França? É o que vamos descobrir nesta edição do The Cube (veja o vídeo acima).