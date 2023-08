Ucrânia pede resposta internacional aos ataques russos contra portos

Kiev acusa a Rússia de atacar seis portos no sul da Ucrânia, usados para exportar cereais. Moscovo tem repetido que só ataca alvos militares.

O presidente da Ucrânia pede à comunidade internacional que responda aos ataques russos contra seis portos no sul do país, usados para exportar cereais. Volodymyr Zelesnkyy acusa Moscovo de prejudicar a segurança de muitas nações.

"Ontem à noite, terroristas russos atacaram novamente os nossos portos. Atacaram as nossas infraestruturas, que estão envolvida em garantir não a nossa, mas a segurança alimentar geral - global. Em apenas um mês desde a tentativa da Rússia de destruir o Acordo de Cereais do Mar Negro, este já é o sétimo ataque maciço russo", afirmou Zelenskyy.

"Esta escalada demonstra que Moscovo continua a impedir que cereais e alimentos cheguem aos que mais precisam em todo o mundo. É inaceitável. Putin simplesmente não se importa com a segurança alimentar global. Tais ações do Kremlin afetam negativamente os agricultores ucranianos e todos aqueles que em todo o mundo são mais vulneráveis à insegurança alimentar", disse Vedant Patel, porta-voz do Departamento de Estado dos EUA.

Moscovo tem repetido que só está a atacar alvos militares.