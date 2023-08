O número de migrantes que chegam às costas italianas mais do que duplicou este ano, obrigando o governo a pedir ajuda às mesmas ONG que tem tentado travar.

Depois de ter tentado impedir as ONG de resgatarem migrantes no Mar Mediterrâneo, o Governo italiano está agora a pedir a sua ajuda à medida que aumentam as chegadas de migrantes.

PUBLICIDADE

No entanto, a posição anti-migração mais alargada de Roma continua a ser a mesma. Na semana passada, apreendeu outro navio de uma ONG por violar a lei de salvamento de migrantes do país, depois de ter ajudado uma embarcação com 72 pessoas a bordo.

A controversa regra aprovada em fevereiro impede os navios de salvamento de realizarem operações consecutivas e obriga-os a viajar frequentemente para portos distantes - algo que as ONG têm denunciado como uma tentativa deliberada de frustrar os seus esforços para salvar vidas.

Na sexta-feira, o navio de salvamento Aurora, da Sea Watch, foi apreendido pelas autoridades italianas depois de lhe ter sido atribuído um porto de destino.

Em vez de se dirigir para Trapani, na costa ocidental da Sicília, o navio foi diretamente para a ilha de Lampedusa, que se debate atualmente com instalações de acolhimento de migrantes a transbordar.

Por ter infringido a lei, o Sea Watch será agora apreendido por um total de 20 dias, período durante o qual não poderá prestar assistência aos que se encontram em perigo no mar.

A apreensão do barco numa altura em que o país se debate com o aumento das chegadas pode parecer estranha para alguns, mas outros dizem que reflete a disputa em curso entre o governo de coligação de direita liderado por Giorgia Meloni e as ONG.

Roma pediu recentemente à ONG Open Arms que a ajudasse nas operações de salvamento de seis embarcações de imigrantes - uma situação que muitas organizações consideraram paradoxal.

Migrants swim next to their overturned wooden boat during a rescue operation by Spanish NGO Open Arms south of Lampedusa in August 2022. AP Photo/Francisco Seco, File

Cinco ONG - Médicos sem Fronteiras, Oxfam Italy, SOS Humanity, ASGI (Associação para os Estudos Jurídicos da Imigração) e Emergency - apresentaram uma queixa formal à Comissão Europeia, afirmando que a lei italiana "suscita preocupações" quanto à sua compatibilidade com a legislação da União Europeia e com as obrigações dos Estados-Membros decorrentes dos tratados internacionais.

De acordo com as ONG, a Itália está a atribuir propositadamente aos navios de salvamento os portos de destino mais longínquos, o que prejudica o bem-estar físico e psicológico das pessoas socorridas e aumenta os custos para os socorristas.

A lei e as subsequentes apreensões de quatro navios de salvamento nos últimos meses causaram a perda de 100 dias operacionais, afirmam as organizações.

Enquanto o Governo italiano e as ONG argumentam, centenas de pessoas já morreram este ano no Mediterrâneo. A Euronews perguntou a um especialista em Direito do Mar quem os deveria ter salvo.

PUBLICIDADE

O que diz a lei?

"Existe uma obrigação legal muito clara no que respeita ao dever de salvar pessoas em perigo no mar", disse à Euronews Irini Papanicolopulu, Professora de Direito Internacional da Academia Britânica na Universidade SOAS de Londres.

Esta obrigação pode ser encontrada no "tratado mais importante sobre o que acontece no mar", disse, apontando para a Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar e o direito internacional consuetudinário - que se aplica a todos os Estados.

"Por exemplo, a Líbia não assinou o tratado das Nações Unidas, mas continua a ser obrigada a socorrer pessoas em perigo no mar, de acordo com o direito consuetudinário", explicou Papanicolopulu. Este dever recai sobre o "capitão" do navio - a pessoa autorizada a representar o navio pelo proprietário - bem como sobre os Estados.

"Os deveres dos Estados são de dois tipos diferentes", afirmou. "O dever do Estado do pavilhão que o navio arvora e o dever do Estado costeiro - essa é a regra que entra em vigor este ano", acrescentou.

"Obriga os Estados costeiros a disporem de serviços de busca e salvamento de pessoas em perigo e a socorrê-las."

PUBLICIDADE

Papanicolopulu compara o facto de os países não conseguirem resgatar os migrantes no mar, tal como previsto no direito internacional, com o facto de as pessoas continuarem a cometer homicídios, apesar de serem proibidos.

"Existe uma norma legal que proíbe o assassínio, mas todos os dias, infelizmente, há alguém que assassina outra pessoa. Por isso, apesar de termos uma regra juridicamente vinculativa, isso não significa automaticamente que toda a gente a cumpra."

A Itália tem equipas de busca e salvamento espalhadas pelas suas costas, que têm estado envolvidas em operações de salvamento de migrantes. No entanto, mais de 1300 pessoas morreram no Mediterrâneo este ano - o maior número de mortes desde 2017.

"O Governo italiano foi condenado em várias instâncias e também pelo Supremo Tribunal de Itália, o Tribunal de Cassação, por não ter cumprido os deveres relativos aos salvamentos no mar", afirmou Papanicolopulu.

In this photo provided by Sea-Watch on Tuesday, Aug. 8, 2023, four migrant survivors wave for help as they are in distress at sea. Karolina Sobel/Sea-Watch via AP, File

Para as ONG, ajudar os migrantes em perigo no mar é apenas uma obrigação legal quando ocorre um incidente. De outro modo, não têm o dever de manter navios de busca e salvamento junto às costas de um país, como faz o Governo italiano.

PUBLICIDADE

Mas embora não seja um dever, é "legalmente permitido" que os navios das ONG resgatem migrantes - e até "moralmente encorajado", disse Papanicolopulu. "Mas a moral é diferente da lei".

"O problema é político", acrescentou. "As leis são bastante claras, embora haja alguns pormenores que não são claros, como os que dizem respeito aos portos de destino. A lei diz que o comandante deve desembarcar as pessoas em perigo o mais rapidamente possível num local seguro, mas as regras não identificam critérios objetivos para definir o que é o mais rapidamente possível e o que é um local seguro".

A Itália "não pode proibir as ONG de resgatarem migrantes no mar, porque estaria a violar o direito internacional", disse Papanicolopulu. "É por isso que aprovou todas estas leis, como o recente decreto de fevereiro, para as desencorajar de outras formas".