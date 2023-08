De Euronews

Roma decidiu aliviar a pressão no centro de acolhimento de migrantes de Lampedusa. Com o auxílio da força aérea, está em curso uma megaoperação de transferência.

Aviões militares estão a transferir cerca de 1.800 migrantes da ilha italiana de Lampedusa para o continente.

O objetivo é aliviar a pressão intensa sobre o ponto de receção de migrantes, que atingiu um pico de mais de 4.000, quando a capacidade oficial é de cerca de 400.

Lampedusa é uma ilha de trampolim, mais próxima da África do que da Europa. A Itália viu um aumento nas chegadas de migrantes, com mais de 113.000 só este ano, o dobro do total do ano passado.

Os governantes locais dizem que a pressão sobre as suas instalações de receção está a tornar-se insuportável.