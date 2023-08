Protesto contra expansão de zona de baixas emissões poluentes em Londres

De Euronews

Manifestantes contestam sobretudo taxas aplicadas a viaturas mais poluentes. Medida foi alargada esta terça-feira à Grande Londres

A expansão da zona de baixas emissões poluentes em Londres é contestada nas ruas. A chamada "Ultra Low Emission Zone" (ULEZ), em vigor no centro e bairros interiores da capital britânica, foi alargada a partir desta terça-feira à totalidade da Grande Londres, com restrições para as viaturas mais poluentes e taxas diárias para um grande número de veículos a gasolina e a gasóleo.

Pete Farrell, manifestante:"Há aqui pessoas que têm pais idosos, dos quais se ocupam. Têm crianças que precisam de levar para a escola. Ou simplesmente precisam de ir para o trabalho. Vão ser afetados por estas taxas. Não é justo."

Steve, manifestante:"Temos um ar suficientemente limpo na Grande Londres. É bastante limpo. Não há razão para expandir a ULEZ à periferia de Londres."

Apesar dos protestos, o presidente da câmara de Londres defende a expansão da zona de baixas emissões poluentes aos subúrbios que, diz, significará que "mais 5 milhões de londrinos poderão respirar um ar mais limpo".

Sadiq Khan, presidente da Câmara de Londres:"Vejamos todas as doenças em Londres ligadas à poluição do ar. Mais de dois terços vivem - adivinhem onde? - na periferia de Londres. Não colheram os benefícios da ULEZ. A partir de hoje, vão fazê-lo."

A medida tem fortes implicações políticas e é apontada como a principal responsável pela surpreendente derrota do partido de Khan face à oposição trabalhista num dos bairros periféricos de Londres, no passado mês de julho.