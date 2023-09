Morte de ursa choca Itália

De Euronews

Amarena vivia no Parque Nacional de Abruzzo. Era conhecida e acarinhada pelos vizinhos. Esta semana, foi vista a atravessar uma aldeia com duas crias.

A morte de Amarena, a ursa que se tornou conhecida por passear em aldeias na região italiana de Abruzzo está a chocar o país. Um homem matou-a a tiro depois de ela ter entrado na sua propriedade. De acordo com o que disse à polícia, sentiu-se ameaçado. As associações de proteção dos animais pedem justiça.

PUBLICIDADE

“_Vamos deslocar-nos a San Sebastiano dei Marsi com outras associações, como a LAV e a PAI, para tentar perceber com os políticos locais e com os gestores do parque nacional de Abruzzo, Lazio e Molise o que podemos fazer para ajudar os ursos e também para pedir que o assassino seja processado e condenado com uma pena exemplar"_, declarou Walter Caporale, presidente da Animalisti Italiani, uma associação de proteção dos animais.

Amarena nunca foi agressiva . Vivia no Parque Nacional de Abruzzo. Era conhecida e acarinhada pelos vizinhos. Esta semana, foi vista a atravessar uma aldeia com duas crias. Pertencia à sub espécie urso-marsicano, endémica do centro de Itália e em risco de extinção.