Chuvas torrenciais transformaram o deserto de Black Rock num mar de lama e obrigaram a suspender o evento do Nevada

Uma pessoa morreu no espaço do festival "Burning Man" e cerca de 70 mil estão bloqueadas no evento que deveria terminar esta segunda-feira, no Nevada, Estados Unidos, mas que foi suspenso no sábado.

O local do festival, que arrancou há uma semana (27 de agosto), está atualmente encerrado devido ao mau tempo que se faz sentir e que provocou cheias naquela região, o habitualmente árido deserto de Black Rock.

Os organizadores tiveram de fechar o acesso de veículos e pessoas ao festival, que entretanto se tornou num enorme mar de lama sem casas de banho disponíveis para as milhares de pessoas que ali permanecem bloqueadas e com escassa rede de Internet disponível.

Devido à intempérie, a organização teve mesmo suspender o habitual ponto alto do programa, previsto para a noite de sábado: a queima de um enorme boneco de madeira com forma humana, o "bunrning man", que dá nome ao festival.

Estão também a ser disponibilizados pelos organizadores pontos de carregamento de telemóveis e alguns autocarros estão a tentar retirar pessoas do local do festival para a cidade de Reno.

A morte está ainda a ser investigada pelas autoridades e não foram revelados quaisquer detalhes.