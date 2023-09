Aumento da compra de armas na Geórgia devido à guerra na Ucrânia

Georgianos receiam uma invasão russa dizem os comerciantes de armas.

Desde o início da guerra na Ucrânia, a venda de armas a civis tem vindo a aumentar constantemente na Geórgia. Apesar de não haver números oficiais disponíveis, os distribuidores de armas de fogo dizem que a forte procura foi uma espécie de reação emocional.

PUBLICIDADE

Mesmo as pessoas que nunca pegaram numa arma procuraram os comerciantes. As autoridades estão preocupadas com a corrida às armas, em qgosto passado o parlamento aprovou uma alteração que aumenta o controlo das armas de fogo.

Os entusiastas de armas amadores não gostam desta alteração, dizendo que as inspeções de armas vão prejudicar as armas caras e também vão representar problemas para a segurança do inspetor.

Acho que é contraproducente. O perigo é que este procedimento, assim como a realização de testes balísticos, coloca em risco a arma e também quem a inspeciona. Outra ameaça à segurança pessoal é a ausência total de locais licenciados na Geórgia, onde os atiradores podem treinar debaixo de rígidos controlos.