Zelenskyy em Washington para garantir apoio dos EUA à Ucrânia

Presidente ucraniano reuniu-se com democratas e republicanos, numa altura em que cada vez mais congressistas questionam financiamento a Kiev.

O presidente Volodymyr Zelenskyy esteve, esta quinta-feira, no Capitólio para um encontro com membros da Câmara dos Representantes e do Senado dos Estados Unidos.

O chefe de Estado ucraniano deslocou-se a Washington para tentar manter a torneira do financiamento aberta. E, apesar de cada vez mais republicanos questionarem o apoio à Ucrânia na guerra, encontrou alguns aliados.

Entre as vozes favoráveis à manutenção das ajudas a Kiev esteve Michael McCaul, representante republicano do Texas, que reconheceu haver "alguma discórdia entre ambos os lados", mas que alerta para "uma guerra de desgaste".

"É isso que Putin quer, ele quer quebrar a vontade do povo americano e dos europeus. Não nos podemos dar ao luxo de uma guerra de desgaste. Precisamos de um plano para a vitória e temos de o fazer rapidamente", afirmou.

Joe Biden solicitou recentemente ao Congresso norte-americano mais de 24 mil milhões de dólares para ajudar Ucrânia. Mas o pedido do presidente encontrou resistência entre a oposição republicana, que atualmente domina a câmara baixa.

Esta é a segunda visita de Zelenskyy a Washington este ano. Desta vez, o Presidente ucraniano também passou pelo Pentágono, antes de uma passagem pela Casa Branca para um encontro com Biden