Ucrânia volta a atacar Sebastopol

De euronews

Na sexta-feira, a Ucrânia já tinha atacado o quartel-general naval da Rússia no Mar Negro.

A Ucrânia voltou a atacar com mísseis Sebastopol, na Crimeia ocupada, um dia depois de ter atingido o quartel-general da Marinha Russa no Mar Negro. Segundo o chefe dos serviços de informação militar ucranianos, o ataque de sexta-feira provocou pelo menos nove mortos e 16 feridos, entre os quais dois generais russos.

PUBLICIDADE

Depois do novo ataque, as autoridades russas suspenderam este sábado o transporte marítimo no porto de Sebastopol.

Os militares ucranianos dizem que a Rússia lançou 15 drones Shahed de fabricação iraniana na região da linha da frente de Zaporíjia, no sudeste, bem como na província de Dnipropetrovsk, mais a norte.

Na região vizinha de Kherson, o governador disse que pelo menos uma pessoa morreu e três ficaram feridas no último dia devido aos bombardeamentos russos.