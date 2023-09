Erdogan apela a Arménia para aceitar "mão da paz" de Baku

De Euronews

Presidente turco foi recebido com tapete vermelho pelo homólogo azeri

O presidente turco felicitou a vitória do exército azeri no Nagorno-Karabakh e apelou à Arménia para "aceitar a mão da paz" estendida pelo Azerbaijão.

Recep Tayyip Erdogan foi recebido em Baku com um tapete vermelho e grandes sorrisos do homólogo azeri.

Ilham Aliyev diz-se convencido de que o processo de reintegração do Nagorno-Karabakh e dos seus cidadãos de etnia arménia no território azeri será um sucesso.

Ilham Aliyev, presidente do Azerbaijão:"As pessoas que vivem na região do Karabakh, independentemente da sua etnia, são cidadãos do Azerbaijão. A sua segurança e direitos serão garantidos pelo Estado azeri."

A visita de Erdogan teve também um forte caráter económico. Juntos, os dois chefes de Estados colocaram a primeira pedra no gasoduto que ligará a cidade azeri de Nakhichevan à província turca de Igdir e que deverá estar concluído em 2024.