Tribunal dá como provada negligência do capitão do cruzeiro turístico

O capitão da embarcação que em 2019 causou o maior acidente fluvial na Hungria foi esta terça-feira condenado a cinco anos de prisão. A colisão mortal no rio Danúbio, perto da Ponte Margarida em Budapeste, custou a vida a 27 pessoas.

A juíza Leona Nemeth, do Tribunal Distrital Central de Pest, considerou que a negligência do capitão ucraniano, Yuriy Chaplinsky, fez com que o seu barco de cruzeiro fluvial, o Viking Sigyn, colidisse por trás com o barco turístico Hableany, fazendo com que este se afundasse no rio Danúbio em segundos.

O tribunal absolveu Chaplinsky de 35 acusações de omissão de socorro.

A colisão ocorreu a 29 de maio de 2019, quando o Hableany, que transportava maioritariamente turistas sul-coreanos, se afundou depois de ter sido atingido por baixo da Ponte Margit, em Budapeste, pelo Viking Sigyn, muito maior.

Sete sul-coreanos foram resgatados da água durante a forte chuva que se seguiu à colisão, e 27 pessoas foram encontradas mortas, incluindo os dois membros da tripulação húngara. Um sul-coreano ainda não foi encontrado.

Alguns dos corpos das vítimas foram encontrados semanas após o acidente, a mais de 100 quilómetros (60 milhas) a jusante.

O Hableany passou mais de 12 dias submerso no local da colisão, perto do edifício neo-gótico do Parlamento húngaro, antes de ser levantado do leito do rio por uma grua flutuante.