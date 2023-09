Feijóo falha voto de investidura no Parlamento

Paul White/Copyright 2023 The AP. All rights reserved

Alberto Núñez Feijóo - Direitos de autor Paul White/Copyright 2023 The AP. All rights reserved

De Euronews

Sem surpresas, candidato do Partido Popular não obteve apoios suficientes para ser investido como primeiro-ministro no primeiro voto no Parlamento espanhol