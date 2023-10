Senado aprova pacote de financiamento que evita o "shutdown"

De Euronews

Esta aprovação evita o fecho das instituições federais, que deixaria milhões de empregados sem salário. O pacote temporário não inclui ajuda à Ucrânia.

O Senado norte-americano aprovou um pacote de financiamento temporário que evita o fecho das instituições federais. Tem uma validade até ao dia 17 de novembro e não inclui a ajuda à Ucrânia.

Foi aprovado pelo Senado, com 88 votos a favor e nove contra, a poucas horas do fim do prazo que ditaria o shutdown.

Antes, tinha sido aprovado pela Câmara dos Representantes, naquilo a que os democratas chamaram uma derrota da ala mais à direita do Partido Republicano.

Hakeem Jeffries, líder da minoria democrata, diz que "o povo norte-americano ganhou e os republicanos extremistas perderam".

Para Kevin McCarthy, líder da maioria republicana, "em 45 dias os trabalhos da comissão mista devem estar concluídos".

Este pacote temporário evita que milhões de empregados das instituições federais fiquem sem trabalho ou sem salário durante uns tempos e dá tempo para que a comissão mista examine a proposta de orçamento do Senado, que inclui seis mil milhões de dólares de ajuda à Ucrânia e outros seis mil milhões contra as catástrofes naturais. O presidente Joe Biden congratulou-se pela aprovação deste pacote, mas diz que a ajuda à Ucrânia não pode ser interrompida.