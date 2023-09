EUA: Câmara de Representantes vota nova proposta esta noite para evitar paralisação do Governo

De Euronews com LUSA

O líder da Câmara dos Representantes dos EUA marcou a votação de uma proposta de última hora

O líder da Câmara dos Representantes dos EUA, Kevin McCarthy, marcou a votação de uma proposta de última hora para tentar evitar a paralisação das atividades do Governo por falta de fundos, para o final da noite deste sábado.

A proposta é uma “resolução de continuidade” que inclui um período de 45 dias para financiar os serviços federais e inclui ajuda para áreas afetadas por desastres naturais, o que representa uma mudança radical na estratégia de McCarthy.

Porém, será necessário o apoio de dois terços da Câmara de Representantes para que seja aprovado, de acordo com o regulamento do Congresso, uma vez que foi tramitado com urgência por meio de um mecanismo conhecido como “suspensão da regulamentação”.