Exército de Kiev diz ter conseguido romper várias linhas russas no sul da Ucrânia

Forças Especiais ucranianas também anunciam que atingiram alvos na Crimeia.

Imagens aéreas mostram as consequências da batalha de agosto pela cidade de Robotyne, no Sul da Ucrânia. Agora, um general que lidera a contraofensiva ucraniana afirma que o exército de Kiev conseguiu romper várias linhas russas no sul do país. As Forças Especiais ucranianas também dizem ter atingido alvos na Crimeia. Entretanto, os próximos meses levantam preocupações ao Presidente Zelenskyy.

Nos EUA, as batalhas políticas que decorrem no Capitólio, levantam dúvidas a Joe Biden sobre o pacote de ajuda à Ucrânia. Biden está menos confiante sobre pacote de ajuda à Ucrânia.

Por seu lado, o Ministério da Defesa russo divulgou imagens de drones que mostram bombardeamentos da artilharia russa contra posições das forças ucranianas perto de Avdiivka. Avançando ainda que o exército russo e travou o avanço e provocou baixas nas tropas da Ucrânia.