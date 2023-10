De Euronews

Presa desde 2016, é vice-presidente do Centro de Defensores dos Direitos Humanos.

O Comité do Nobel da Paz atribuiu o prémio deste ano à física e jornalista iraniana Narges Mohammadi, militante pelos direitos humanos no seu país. Presa várias vezes e torturada pelo regime de Teerão, está presa desde 2016. É vice-presidente do Centro de Defensores dos Direitos Humanos, liderado por Shirin Ebad, também recipiente do Prémio Nobel da Paz.

Na sequência dos protestos pelos direitos das mulheres na sequência da morte de Mahsa Amini, o comité sediado na Noruega decidiu entregar-lhe o prémio "pela luta contra a opressão das mulheres no Irão".