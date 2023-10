Catástrofes climáticas obrigam à deslocação de milhões de crianças, diz UNICEF

De Euronews

Maioria das deslocações é causada por cheias e tempestades

PUBLICIDADE

Os fenómenos climáticos mais extremos estão a obrigar à deslocação de milhões de crianças. E as alterações climáticas só vão piorar esse contexto. É o alerta lançado por um relatório da UNICEF, que aponta que, no espaço de cerca de seis anos, até 2021, mais de 40 milhões de crianças foram forçadas a abandonar as suas casas devido a tempestades, inundações, incêndios, entre outros.

Segundo o mesmo documento, esse número vai quase triplicar nas próximas três décadas.

Filipinas, Índia e China estão entre os países mais afetados, sobretudo na sequência de cheias, e representam praticamente metade das deslocações forçadas.

Somália, Etiópia e Eritreia são apontados entre os países mais vulneráveis e com menos capacidade para dar resposta a esta realidade.