Nova Rota da Seda junta Vladimir Putin e Xi Jinping em Pequim

Terceira edição do Fórum para a Cooperação Internacional reúne na capital chinesa duas dezenas de chefes de Estado

A Nova Rota da Seda juntou Vladimir Putin e Xi Jinping em Pequim. Os Presidentes de Rússia e China encontraram-se sob o pretexto do terceiro fórum para a cooperação internacional, que reuniu duas dezenas de chefes de Estado na capital chinesa.

O encontro formal entre Putin e Xi está marcado para quarta-feira, onde de acordo com o Kremlin irão discutir assuntos de interesse para ambos os países, mas também os conflitos internacionais em curso, incluindo na Ucrânia.

Viktor Orbán é o único líder da União Europeia presente em Pequim. Durante o encontro com Putin queixou-se que as relações entre Budapeste e Moscovo tinham sofrido com as sanções europeias, já o russo mostrou-se satisfeito por ainda ter laços com países europeus.

A Nova Rota da Seda nasceu há dez anos e tem por objetivo estabelecer uma rede comercial centrada na China. Foi descrita por Xi Jinping como "o projeto do século" e engloba mais de três mil projetos distintos, que representam perto de um bilião de dólares em investimentos.

De acordo com o líder chinês, avizinha-se uma década dourada para a iniciativa.