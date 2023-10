União Europeia anuncia criação de ponte aérea para levar ajuda humanitária até Gaza

Esforços diplomáticos dos Estados Unidos, para aliviar a situação de dois milhões de pessoas bloqueadas na Faixa de Gaza parecem não estar a ser suficientes.

PUBLICIDADE

Os esforços diplomáticos dos Estados Unidos, para aliviar a situação de dois milhões de pessoas bloqueadas na Faixa de Gaza parecem não estar a ser suficientes.As reservas de água, alimentos e medicamentos estão a esgotar-se e as condições de vida tornam-se cada vez mais difíceis a cada dia que passa. A Europa une-se aos esforços com o anúncio do lançamento de uma ponte aérea, para levar ajuda humanitária até Gaza. O anúncio foi feito pela Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, no final de uma cimeira europeia na Albânia.

O chanceler alemão, Olaf Scholz, também anunciou uma deslocação a a Israel e ao Egito esta semana, para se unir aos esforços para conter o conflito. Em Nova Iorque, o Conselho de Segurança da ONU suspendeu, temporariamente, uma sessão sobre duas resoluções relativas à situação em Gaza e em Israel. Numa altura em que a comunidade internacional faz apelos a um "cessar-fogo" humanitário, para permitir que a ajuda chegue à Faixa de Gaza.