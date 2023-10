Multiplicam-se as homenagens a Matthew Perry

De Euronews

Resultados da autópsia do ator devem demorar algumas semanas

Junto ao edifício nova-iorquino que servia de cenário em "Friends", as homenagens a Matthew Perry vão-se multiplicando. Afinal, era aí que se situavam os apartamentos onde viviam Monica, Rachel, Joey e Chandler.

"Ele era tão caloroso, simpático, inspirador. Sinto que toda a gente podia ligar a televisão e sentir-se imediatamente confortada por ele", dizia uma residente. Outra afirmava ver "a série quase todos os dias. Acho que ele trouxe muito de si para a personagem e transformou-a em mais do que era".

A morte do ator, aos 54 anos, tem provocado inúmeras e sentidas reações em Hollywood e no mundo inteiro.

Segundo Emily Longeretta, editora da Variety, "os fãs podem sentir-se confortados em saber que, no último ano, ele se sentia em paz. O seu livro de memórias saiu há um ano e ele dizia em todas as entrevistas que estava numa boa fase da vida. E que tinha realmente conseguido controlar os seus demónios e encontrar uma forma de os ultrapassar".

As homenagens ao ator que pronunciou as últimas palavras do último episódio de "Friends" continuam na residência em Los Angeles, onde foi encontrado sem vida.