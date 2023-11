Inundações na Europa: Nordeste de França sob alerta máximo

De Verónica Romano com

Departamento francês de Pas-de-Calais está sob aviso vermelho este sábado, apesar das previsões de abrandamento da chuva no fim de semana

PUBLICIDADE

O departamento de Pas-de-Calais, no nordeste de França, está sob alerta máximo de inundações este sábado.

A região está alagada desde o início da semana. A boa notícia é a previsão de que pelo menos a chuva intensa abrande durante o fim de semana.

Em Itália, a Toscana esteve também sob alerta de inundações esta sexta-feira. A tempestade Ciáran fez oito mortos na região nas últimas semanas.

No noroeste da Bélgica, perto da fronteira com França, o rio Yser está a transbordar. Os habitantes apressam-se a proteger as casas.