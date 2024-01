De Euronews

Situação nas regiões de norte e centro da Europa afetadas pelas cheias das últimas semanas ainda é preocupante. São esperadas chuvas intensas na Alemanha. França tem dez departamentos sob alerta.

PUBLICIDADE

A situação continua a ser preocupante nas regiões do norte e centro da Europa que foram afetadas por cheias, nas últimas semanas.

O serviço meteorológico alemão alertou para a queda de chuvas intensas e para a subida do nível médio das águas.

Na Alemanha, as regiões da Saxónia e da Turíngia foram particularmente afetadas.

Em muitos locais, os diques para impedir que a água inunde as terras baixas junto aos rios já estão cobertos de água e bastante instáveis.

A situação é particularmente crítica em Oldemburgo, onde a inundação do rio Hunte está a ameaçar partes da cidade.

Em França, dez departamentos no norte e no oeste do país também estão sob alerta.

Pela segunda vez em dois meses, o departamento de Pas-de-Calais está em alerta vermelho, devido ao risco de inundações.

Em novembro, os habitantes de Blendecques, no norte do país, tiveram que abandonar as suas casas, após fortes chuvas e inundações no rio que atravessa a cidade.

As aldeias de Bourthes e Lumbres no mesmo departamento também sofreram inundações sem precedentes. Fortes chuvas durante a noite também alagaram as margens dos rios Lys e Hem.

São esperados entre 15 e 30 milímetros de chuva no departamento nas próximas horas. Segundo o Météo France, o pico de cheias ainda não foi atingido em Pas-de-Calais.