Jardim Zoológico de Berlim veste-se de Natal num espetáculo de luz, cor e música

De Kristina Jovanovski e Euronews

Natal invade o Jardim Zoológico de Berlim, num espetáculo com muita luz, cor e música.

O espírito natalício chegou a Berlim. O jardim zoológico da cidade está transformado num jardim de Natal. Instalações projeções luminosas, música, num percurso de dois quilómetros, que tem como peça central um castelo com mais de 400 anos.

Este ano o tema é a selva. Um psicólogo ambiental explicava à euronews que as pessoas que têm uma ligação com a natureza são mais felizes. Armin-Laszlo Halbach referia que ajuda a "restaurar todos os recursos necessários para processar a informação, para tomar decisões e tem efeitos positivos" no humor, "torna-nos mais calmos e descontraídos, com um estado de espírito mais alegre e positivo", referia este investigador do Helmholtz Centre Potsdam, Instituto para a Sustentabilidade. O psicólogo explicava que temos "tendência a esquecer que somos, fortemente, dependentes e interdependentes e que fazemos parte da natureza".

Há cientistas que defendem que, e devido às alterações climáticas, é mais importante do que nunca passear em ambientes naturais. Também nos meses de inverno, quando as pessoas tendem a ficar mais tempo em casa.

E com o sol a pôr-se às 16h em Berlim, o jardim zoológico oferece aos visitantes a oportunidade de porem em prática aquilo que os peritos preconizam, e de verem o lado positivo de uma noite fria. Mas só até 14 de janeiro, altura em que as luzes se apagam no Jardim Zoológico da capital alemã.