Um bombardeamento russo matou um civil nas imediações de Kherson, no sul da Ucrânia, depois de outros ataques terem matado duas pessoas nas ruas da cidade controlada pelo governo de Kiev.

De acordo com Roman Mrochko, chefe da administração militar local, a vítima é um homem de 64 anos que foi atingido por fogo russo na aldeia de Antonivka, perto de Kherson.

O ataque russo ocorreu ao final da manhã e danificou duas casas e uma conduta de gás.

Três outras pessoas de 61, 51 e 46 anos ficaram feridas na segunda-feira em bombardeamentos russos na parte da província de Kherson controlada pelo governo de Kiev.

A Rússia ataca diariamente zonas habitadas na margem ocidental do último troço do rio Dnieper, que divide a província de Kherson em duas. A Ucrânia controla a margem ocidental, enquanto a Rússia ocupa a maior parte do restante território na margem oriental do rio.

O presidente ucraniano, Volodymry Zelenskyy condenou os "ataques brutais" da Rússia a Kherson no seu discurso à nação na noite de segunda-feira.